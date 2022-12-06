 Bingöl’de toprağa gömülü bulunan EYP imha edildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan arazi çalışmasında toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü PKK/YPG terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği duyuuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Adaklı kırsalındai operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablonun ele geçirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/jIoNrE2CUlI