Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM unsurları tarafından yürütülen tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamındaki çalışmada, Genç ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde S.Ş., İ.U.A., E.U. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişi hakkında adli işlemler devam etmektedir.