Bingöl’de sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Genç kırsalında tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde; 3 Adet ikili pil bloğu,1 Adet Dijital saat,1 Adet Kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, Elektrik kablosu ele geçirildiği kaydedildi.