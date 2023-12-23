Bingöl’de savcı rolü yapan 4 dolandırıcı yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtan bir şahsı dolandıran 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.BİNGÖL GÜNCEL TV Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Aralık 2023 tarihinde A.A. isimli bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıtan kişilere 22 bin Euro, bin Dolar ve 2 adet altın bileziği verdiği ve belirli süre sonra şahıslara ulaşamadığında dolandırıldığını fark ederek şikayette bulunduğu belirtildi. Olayın aydınlatılması ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma’nın Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmanın neticesinde, F.B, N.G, D.Ö.Ö ve A.Y isimli şüpheli şahısların para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı ve adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.