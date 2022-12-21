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Bingöl’de pamuk yüklü tır yandı!
GÜNDEM 21.12.2022, 13:56
Bingöl Merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi mevkiinde seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ve pamuk yüklü tır, gece saatlerinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sürücü, yangına müdahale edemeyince durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangını söndürdü söndürülen tır kullanılmaz hale geldi.
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