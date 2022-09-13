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Bingöl’de örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

GÜNDEM 13.09.2022, 12:26
Bingöl’de örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre yangın, Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı Köyü kırsalında çıktı.

Yeniyazı Köyü'nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekiplerine bildirdi.

Yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kısa sürede yangın söndürüldü.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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