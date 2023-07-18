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Bingöl’de orman yangını kontrol altında
GÜNDEM 18.07.2023, 15:37
Bingöl’ün Genç ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yoldaşan mahallesinde dün gece saat 01.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplere köylüler de destek verdi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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