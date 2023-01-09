Bingöl’de nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, tehdit-şantaj suçlarından gibi suçlardan gözaltına alınan şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında “Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Tehdit-Şantaj Suçlarından” U.A. isimli şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın adresinde yapılan arama sonucunda çok sayıda başka şahıslar adına düzenlenmiş banka kartları ve SİM kartlara el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.