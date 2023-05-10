Bingöl’de menfez altındaki esrar kaçakçılığı engellendi!

Bingöl'ün Genç ilçesinde menfez altına gizlenmiş 1 kilo 566 gram esrar ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarat operasyonları sonucunda bir menfezin altına gizlenmiş 1 kilo 566 gram toz kenevir içeren bir torba ele geçirildi.

Genç ilçesi kırsalında yaşanan olayla ilgili gerekli yasal işlemler sürüyor.