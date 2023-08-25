Bingöl’de LPG yüklü tankerinde gaz sızıntısı harekete geçirdi!
Bingöl'de LPG yüklü akaryakıt tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) KBRN birimi ekipleri olay yerine seferber edildi. Gerekli ölçümleri yapan ekipler, tankeri güvenli bir alana taşıdı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, genç karayolu üzerinde hareket halindeki LPG taşıyan akaryakıt tankerinde gaz sızıntısı meydana geldi.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit müdahale ekipleri sevk edildi. İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin’in koordinasyonunda ekipler, gerekli ölçümleri yaparak tankeri güvenli bir alana taşıdı.
Gaz sızıntısı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.
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