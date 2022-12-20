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Bingöl’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
GÜNDEM 20.12.2022, 11:51
Bingöl'de Merkez Kaleönü Mahallesi2nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Merkez kaleönü mahallesinde kırmızı ışıkta bekleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Sabah saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Aracının alev aldığını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Motor bölümünden başlayan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan otomobilin alev aldığı anlar ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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