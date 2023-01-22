Bingöl’de kayıp yaşlı adamın cesedi bulundu

Bingöl'de dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, dere yatağında bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Bingöl Genç karayolu 12 kilometrede bulunan Çayağzı köyü mevkiinde dere kenarında 65 yaşındaki Abdülkerim Bahadır dün sabah evden çıkınca kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sosyal medya hesaplarından da fotoğrafı paylaşılan yaşlı adama ulaşmak için ailesinin yanı sıra polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Yapılan aramalar sonucunda, yaşlı adamın cansız bedeni Çayağzı köyü yakınlarındaki dere yatağında bulundu.

Ekipler tarafından cansız bedeni dereden çıkarılan Bahadır’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.