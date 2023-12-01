Bingöl’de hapis cezalı şüpheli tutuklandı

Bingöl'de 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İSTH (İstihbarat ve Terörle Mücadele) birimleri ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yürütülen suç ve suçlulukla mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalar neticesinde, hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

“Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan A.B isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan A.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.