Bingöl’de dere yatağına gizlenmiş esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında dere yatağına gizlenmiş 2 kilo 26 gram toz esrar ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

İstihbari çalışmalar neticesinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Genç ilçesi kırsalında dere içerisinde saklanmış vaziyette 2 kilo 56 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.