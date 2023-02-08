Bingöl’de depremzedeler için 15 bin ekmek üretiyorlar

Bingöl Merkezde bulunan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi'nde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedeler için günde 15 bin ekmek üretimi yapılıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’den de afet bölgelerine çeşitli yardımlar gönderilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi tarafından gerçekleşen, merkeze bağlı Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi’nde afet bölgesindeki depremzedeler için ekmek üretimi başladı.

Üç vardiya şeklinde çalışan ve birçoğu gönüllülerden oluşan personel, günde 15 bin roll ekmek üretip valilik, belediye veya AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Günlük 15 bin ekmek ürettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Şu an 15 bin ekmek üretimi yapıyoruz. Bunun yanında yine Milli Eğitim olarak 15 bin kumanya hazırladık. Tüm okullarımızda yardım kampanyası başlattık. Daha çok giyim üzerine tüm öğrencilerimiz ve velilerimize duyurduk. Bu noktada büyük bir talep var bundan dolayı da mutluyuz. En kısa zamanda bunları depremzedelere ulaştıracağız. Yine yapmış olduğumuz çalışmalardan AKUB ekibimiz var, Millieğitim müdürlüğümüze bağlı, Bingöl’de şuanda 5’e kadar canımızı kurtardı, ekiplerimize buradan teşekkür ediyorum. Yine öğretmenler arasında bir duyuruya çıktık gönüllü olarak depremde görev yapmak isteyen toplamda 224 öğretmen depremde görev yapmak için hazırda bekliyor" diye konuştu.