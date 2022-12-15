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Bingöl’de araçları tornavidayla çizen şüpheli yakalandı
GÜNDEM 15.12.2022, 10:43
Bingöl'de elindeki tornavidayla 24 aracı çizerek kaportasına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA)– Bingöl’de gündüz saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde elindeki tornavidayla 24 aracı çizerek kaportasına zarar veren şüpheli ile ilgili şikayet üzerine polis çalışma başlattı.
Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmada Mobese görüntüleri incelemeye alındı.
İncelemede araçlara zarar veren şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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