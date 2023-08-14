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Bingöl’de araç alev almaktan kurtarıldı
GÜNDEM 14.08.2023, 13:28
Bingöl’de aşırı sıcaktan dolayı seyir halindeki aracın motoru hararet yaptı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kervansaray Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda meydana gelen olayda, seyir halindeki bir aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Bingöl’de aşırı sıcaktan dolayı seyir halindeki aracın motoru hararet yaptı.
Araç sürücüsü, aracından duman çıktığını görünce hemen durdu. Çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri araca müdahale etti.
Yangın söndürme tüpleri ve suyla yapılan müdahale sonucunda araçtaki yangın kontrol altına alınırken, araç son anda yanmaktan kurtarıldı.
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