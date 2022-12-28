Bingöl’de 9 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı'nca yapılan aramalarda menfez altına gizlenmiş 9 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik icra edilen faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Genç ilçesinde bulunan Küpar yol kontrol noktasında yapılan araç kontrolü esnasında, araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın yapılan üst aramasında 3,9 gram taş kokain maddesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, aynı gün Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet esnasında, menfez altına saklanmış vaziyette 9 kilo 294 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.