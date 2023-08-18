Bingöl’de 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında çalılık alana gizlenmiş 3 kilo 304 gram toz esrar ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında; yol kenarına çalılık alan içine gizlenmiş 1 çuval içerisinde net 3 kilo 304 Gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.