Bingöl’de 3 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo 28 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 kilo 028 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.