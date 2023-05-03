Bingöl’de 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik harekât faaliyetleri kapsamında Genç ilçesi kırsalında başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Şehit Binbaşı Adil Karagöz’ün adının verildiği operasyonda 3 bin 340 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelede halkın desteğiyle devam edeceği öğrenildi.