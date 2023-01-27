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Bingöl’de 3 adet kalaşnikof ele geçirildi
GÜNDEM 27.01.2023, 10:09
Bingöl'ün Genç ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonda toprağa gömülü vaziyette 3 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 6 adet şarjör ve 351 adet fişek ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
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