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Bingöl’de 24 kilogram toz esrar ele geçirildi
GÜNDEM 03.01.2023, 12:08
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 24 kilo toz esrar maddesi ele geçirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama sonucunda 24 kilogram toz esrar ve 1 adet elek ele geçirildiği kaydedildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin Jandarma'daki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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