Bingöl’de 2 bin 252 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yürütülen 3 ayrı operasyonda toplam 2 bin 252 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA)- Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, ilde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Genç ilçesi kırsalındaki 3 farklı tarla hedef alınarak 2 bin 252 kenevir bitkisi ve 579 metre sulama hortumu ele geçirildi. Bu konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. “denildi.