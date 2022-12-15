Bingöl’de 17,4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de polisin düzenlediği operasyonda 17 kilo 433 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 17 kilo 433 gram esrar ele geçirildi.

Valilik, konuyla ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişiden birinin tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.