Bingöl’de 145 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl’de kökünü kurutma operasyonunda 145 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Genç merkezli çalışma yapıldı.

Söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gerekli çalışmaların tamamlanması ardından Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca faaliyet gösteren 36 şüpheliye yönelik “Kökünü Kurutma Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyonda faili firar durumda bulunan 1 şüpheli şahsın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ikametinde arama faaliyeti icra edilmesi sonucu 145,1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.