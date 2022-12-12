Bingöl’de 13 bin yolcu uçtu

Bingöl Havalimanı'nın 2022 yılı Ocak ve Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. 11 ayda 13 bin yolcu uçuş hizmeti aldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı’nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Bingöl Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 13 Bin 014 oldu.

Bingöl Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 96’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda bin 158 ton oldu.