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Bingöl Yedisu’da traktör kazası: 1 ağır yaralı
GÜNDEM 23.07.2023, 09:21
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ot biçen bir traktör, direksiyon kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Yılmaz Çiçek ağır yaralandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Gelinpertek Köyü yakınlarında meydana geldi.
Yılmaz Çiçek, ot biçme işlemi sırasında kullandığı traktörle uçuruma yuvarlandı.
Metrelerce yükseklikten düşen traktörün altında kalan Çiçek, köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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