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Bingöl Yedisu Kaymakamı'ndan sulama çalışmalarına yakın takip

GÜNDEM 23.07.2022, 16:16
Bingöl Yedisu Kaymakamı'ndan sulama çalışmalarına yakın takip

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede yer alan köylerdeki yer altı ve yer üstü sulama proje çalışmalarını yerinde inceledi.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kaymakamı Mehmet Kaya, ‘’ Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından’’ yürütülen çalışmalarda yerinde  incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Kaya, Yedisu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2022 yılı KÖYDES yatırım programı çerçevesinde tarımsal faaliyetlerin canlanması adına yer altı ve yer üstü sulama proje çalışmalarını inceledi. Kaymakam Kaya, Elmalı ve Dinarbey köylerinde çalışmaları devam eden arazi sulama kanalı ve içme suyu bakım onarım çalışmaları hakkında detaylı bilgi de aldı.

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