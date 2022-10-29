Bingöl Valisi Kadri Ekinci'den 29 Ekim mesajı

Bingöl Valisi Kadri Ekinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı.BİNGÖL (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, şu ifadelere yer verdi: “Bugün milletçe, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923 günü ilan edilen Cumhuriyetimizi, daima koruduk ve sonsuza kadar da korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azim ve kararlılık ile çalışmak en önemli görevimizdir.

Cumhuriyet rejimi, her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan bir değerdir. Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘milletimizin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare' dediği Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz.

Bu duygularla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kıymetli Bingöllü hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!”