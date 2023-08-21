Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta göreve başladı

Bingöl Valiliği’ne atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek görevine başladı. Vali Usta, kentteki eğitim, turizm, yatırım ve afet yönetimi konularına öncelik vereceğini söyledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Balçova Kaymakamlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bingöl Valiliği’ne atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek göreve başladı.

Valilik Binası önünde Vali Usta’yı Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları ve kaymakamlar karşıladı.

Vali Usta, kentteki eğitim, turizm, yatırım ve afet yönetimi konularına öncelik vereceğini söyledi.

Bingöl’e hizmet etmekten onur duyduğunu belirten Usta, Bingöl’ün güçlü olduğu sektörleri öne çıkarmak, dış sermaye ve yatırımları ilimize çekmek, eğitimin kalite ve niteliğini yükseltmek, var olan turizm potansiyelini değerlendirmek, kamu kaynaklarını tasarruflu ve verimli kullanmak, yaşadıkları depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli bir anlayışın yerleştirilmesi gibi konulara öncelik vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Bingöl için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Usta, “Bingöl için benim de bir sözüm var, bir fikrim var diyen herkese ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı programında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenen hemşerimiz değerli devlet adamı Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendinin Bingöl’ümüze olan ilgi, destek ve katkılarının Vali olarak şahsım ve Bingöl halkı olarak sizler için paha biçilmez bir değer olduğunu özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.