Bingöl Valiliği’ne Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta atandı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vali-mülkiye başmüfettişi olarak atanırken, yerine İzmir’in Balçova ilçe Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta getirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valiliğine yeni atama yapıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vali-mülkiye başmüfettişi olarak atanırken, yerine İzmir’in Balçova ilçe Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta getirildi.

Usta, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Denizli-Babadağ, Gümüşhane-Şiran ve Elazığ-Maden ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1999 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atandı.

2009 yılında Bursa Vali Yardımcılığı’na, 2015 yılında da İstanbul Vali Yardımcılığı’na getirildi. 2020 yılından bu yana İzmir-Balçova Kaymakamı olarak görev yapıyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Usta, iyi derecede İngilizce biliyor.

Öte yandan Bingöl’de valilik yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak atandı