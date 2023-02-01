Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak: Görevimin başındayım

Seçimlere aylar kala aday adaylığı konusunda birçok isim telaffuz edilmeye başlanırken bu isimlerden biri de Rektör İbrahim Çapak oldu. Aday adayı olmayı düşünmediğini belirten Çapak, görevinin başında olduğunu söyledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim pak, düzenlediği basın toplantısında üniversitenin çalışmalarını değerlendirdi.

Bugün gelinen noktada Bingöl Üniversitesi’nin öğrenci sayısının 17 bine yaklaştığını söyleyen Rektör Çapak, “Bu sayı, ilimiz için hatırı sayılır bir rakam. Önemli olan öğrencilerimizin nitelikli olarak yetişmesidir. 30 farklı ülkeden 600’e yakın yabancı uyruklu öğrencimiz var. Hedefimiz, yabancı öğrenci sayımızı tüm öğrenci sayımızın yüzde 10’ununa çıkarmak. Birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Üniversiteler arasında çok iyi bir sıralamaya sahibiz. Yayın ve atıf sayımız çok iyi. Üniversitemiz, tüm şehrin üniversitesidir ve şehrin top yekûn olarak sahiplenmesi gereken değerli bir kurumdur” dedi.

“BÖLGESEL KALKINMA ALANINDA ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Bingöl Üniversitesi’nin 2016 yılının Ekim Ayı’ndan itibaren “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanı”nda pilot üniversite seçildiğine dikkat çeken Çapak, bu alanda güzel çalışmaların olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Arıcılıkla ilgili Türkiye’de olmayan sadece Bingöl Üniversitesi’nde olan bir alt yapı var. Arı kompleksi çalışmalarımız devam ediyor, ikinci bir binamızı da yapıyoruz. Bu alan, arıcılıkla ilgili laboratuvarlara ek olarak atölyelerin olduğu bir alan. Bal ormanı ve bal merası ile ilgili çok güzel alanlar oluşturuluyor. Bingöl Balı’nın ‘coğrafi işaret’ alma sürecinde Bingöl’ün farklı 108 noktasına 4 yıl boyunca arı kovanı bıraktık. Bu basit bir şey değil ve her ilçeden her bölgeden numuneler alındı. Dolayısıyla Bingöl Balı’nın coğrafi işareti herhangi bir bitkinin işaret belgesi değil, herhangi bir köyün işaret belgesi değil herhangi bir ilçenin işareti değil tüm Bingöl coğrafyasının bütün florasının aslında bir işaret belgesi. Onun için çok kıymetlidir.”

“COĞRAFİ İŞARET SÜRECİNİN DENETLEME SÜREÇLERİ 3 FARKLI DÖNEMDE OLACAK”

Bingöl Balı’nın coğrafi işaret sürecinin üç farklı dönemde denetleme sürecine gireceğini belirten Çapak, “Bu denetleme süreçlerinde de Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Belediye Başkanlığı, Bingöl İli Arıcılar Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Üniversite var. Bir komisyon kuruluyor ve bu komisyon da coğrafi işaret belgesi ile balını piyasada satmak isteyen arıcıların ballarını denetleyecek. Avrupa birliği coğrafi işaret belgesi sürecinde ise yetkililer Bingöl’e gelerek arıcılarımızı ziyaret edecek. Arıcılarımızın ballarından gerekirse numune alacak. Ondan sonra süreç yürüyecek. Türkiye’deki bütün ballar arasında Bingöl Balı’nın, Sanayi Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’ne taşınması şehrin tanıtımı açısında önemli bir şey. Bir de biliyorsunuz Bingöl’ün yerel arıları tespit edildi. Biz sürekli arıları taşıyoruz ve bu maliyet açısından ciddi bir sorun. Bingöl’ün coğrafyasına uygun yerel arı tespit edildi ve bu alanda projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki zamanlarda bunlardan elde edilecek bilgilerle belki de arılarımızı başka bir yere taşımaya gerek kalmayacak. Şunu da belirtmek isterim ki, üniversitemiz sadece bir arıcılık üniversitesi değildir” diye konuştu.