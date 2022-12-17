Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
Bingöl ve Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA) Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17’si, 14 Aralık’ta Bingöl ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2’si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hâkimliğe sevk edilenlerden 7’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti.
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|21
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|16
|18
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|17
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|16
|9
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|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
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|2. M.City
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|32
|3. Newcastle
|15
|30
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|14
|26
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|14
|22
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|21
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|14
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|15
|19
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|14
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|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
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|14
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|15
|10
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|14
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|2. Real Madrid
|14
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|3. Real Sociedad
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|26
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