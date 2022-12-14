Bingöl merkezli 2 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden milis ve işbirlikçilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 21 şahsa operasyon düzenlendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden milis ve işbirlikçilerin tespitine yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda 13 Aralık 2022 Salı günü Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bingöl merkezli 2 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hedef şahısların ikametlerinde yapılan aramada tespit edilen suç ve suç unsurlarına el konulmuş olup, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerine devam ettiği öğrenildi.
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|14. Erzurumspor
|16
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|16
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|Takımlar
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|1. Arsenal
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|37
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|32
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|15
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|14
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|14
|21
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|14
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|15
|19
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|13. Leicester City
|15
|17
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|15
|16
|15. Leeds United
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|15
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|15
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|14
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|24
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