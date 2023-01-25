Bingöl Karlıova’da silikozis hastalığından 27'nci ölüm

İstanbul'da, kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Mehmet Emin İslamoğlu (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl’ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - İstanbul’da, 1990- 2000’li yılları arasında ‘merdiven altı’ diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Mehmet Emin İslamoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



İslamoğlu’nun ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl’ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye, yükseldi. İslamoğlu’nun cenazesi ilçeye bağlı Sudurağı köyünde defin edildi.

"YASADAN FAYDALANMAYAN DİĞER HASTALAR DA MALULEN EMEKLİ OLSUN"

Silikozis ile mücadelede büyük emekler harcayan ve sürekli hastaların yanında olan Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, eski dönemde ‘malulen emekli’ olamayanlara, şu an ‘Engelli Maaşı’ alanlara Malulen Emekli olabilmeleri adına bir hak daha tanınması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Karaaslan, “Daha önce devletimiz çıkardığı yasayla bu işte çalışan evlatlarımız malulen emekli oldu. Ama bazıları maalesef bu yasadan faydalanmadı ve sadece engelli maaşı ile geçimlerini sağlıyor. Hatta hiç maaş almayıp vefat edenler bile oldu. Bu gençlerimizin hayatları zaten zorlukla geçiyor, yetkililerden ricamız yasadan faydalanmayanlara bir hak daha tanınsın” dedi.

Aldığı her Silikozis ölüm haberinde canından bir can gittiğini belirten Karaaslan, “Silikozis hastası sevgili evladımız M.Emin İslamoğlu, Ankara’ya tedaviye gitmişti. Ne yazık ki az önce bu canımızı kaybettiğimizin acı haberiyle yıkıldım. Denetimsiz, ruhsatsız ve de sigortasız çalıştıkları iş yerlerinde ölüme kucak açanlardandı Emin. Cennet mekanı olsun oğul canımızın. Ben bu kadar yandım; acılı ailesinin de acısını paylaşıyor, sabır diliyorum. Kotlar beyazladı, onların hayatı karardı. Sayıları parmakla sayılacak kadar olan bu canlara kucak açan Bingöl Valimiz sayın Kadir Ekinci’ye ve tüm yetkililere, halkımıza bir kez daha vermiş oldukları destekten dolayı minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Lütfen bir yandan hastalıkla, diğer yandan maddi imkansızlıkla mücadele eden bu canlarımıza sahip çıkmaya devam edelim” diye konuştu.