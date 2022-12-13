Bingöl Jandarması, 'Yüzen Adalar'da denetimlerde bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehrin tek tabiat anıtı olan Yüzen Adalar'da denetimlerde bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nca şehrin nazar boncuğu olan ve dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Yüzen Ada Tabiat Anıtı'nın özelliğinin bozulmaması ve insan eliyle zarar görmemesi için denetim ve kontrol yapıldığı kaydedildi.

Ziyaret için bölgede bulunan vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerde, çevrede bulunan sahipsiz ve başıboş hayvanların beslenmesi de gerçekleştirildi.

Jandarma olarak; hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken açıklamada, can dostlarınu korumak için başlarına gelebilecek en ufak kötülükte HAYDİ uygulaması ile haberdar edilmesi istendi.