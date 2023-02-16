Bingöl Jandarması deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler deprem bölgelerinde vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca destek için gönderilen ekipler deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yıkılan binalarda teknik arama/tarama ve kurtarma faaliyetlerine envanterinde bulunan, göçük altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeleri vücut ısısına göre tespit edebilen cihazlar ile arama kurtarma çalışmalarına hız ve kolaylık kazandırıyor. Ekipler bir taraftan enkaz çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyor.

Bu arada bölgede depremzede vatandaşlar için çok sayıda çadır kurulumu gerçekleştirerek depremzedelerin çadırlara yerleştirmesini sağlıyor.