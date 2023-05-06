Bingöl İtfaiye Ekibi'ne Erdoğan'dan ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmalar nedeniyle Bingöl itfaiye ekibine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verildi.BİNGÖL GÜNCEL TV/(BİNGÖL İGFA) Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218’i Türk, 116’sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.

Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden ekip şefi Ahmet Varol katıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni vesilesiyle bir araya gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek, salonda hazır bulunanların büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218’i Türk, 116’sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.