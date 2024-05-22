Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne teni araçlar tahsis edildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, araç filosunu güçlendirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül katıldı.

Vali Usta, göreve başladığında Bingöl’de 44 ekip olduğunu belirterek, yeni araçlarla birlikte bu sayının 71’e yükseldiğini ifade etti. 20 Ağustos 2023 tarihinde Bingöl’deki görevine başlayan Vali Usta, emniyet mensuplarının modern araçlarla donatılmasının ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Vali Usta, göreve başladıklarında Bingöl’de 44 ekip ve 2 radar aracının bulunduğunu, bu sayıların 63 ekibe ve 2 radara yükseldiğini, bugün hizmete alınan araçlarla birlikte Bingöl genelinde ekip sayısının 71’e ulaştığını belirtti. Ayrıca, trafik daire başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle motosiklet sayısının 2’den 8’e çıktığını söyledi.

Vali Usta, Bingöl’de asayiş olaylarının arttığına dair sosyal medya ve basın yayın organlarında çıkan haberlerin, aslında sosyal medya ve basının etkin çalışmasından kaynaklandığını vurguladı. Göreve başladıkları dönemden bu yana asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının Bingöl’de asayişi daha ileriye taşımak için büyük çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Usta, bu artışın yaklaşık yüzde 60-70’lik bir orana tekabül ettiğini vurguladı. Ayrıca, emniyet ve jandarma teşkilatlarındaki personelin bilgi, özveri ve fedakarlığına teşekkür ederek, rütbeli personel, polis memurları ve gece bekçilerine minnettarlığını dile getirdi.