Bingöl için tedbir alınmalı!

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu Sözcüsü Başkanı Orhan Açıkbaş, uzmanları Bingöl’deki fay hattının kısa bir süre içerisinde harekete geçeceğini uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ve bu uyarılarla ilgili tedbir alınması gerektiğini vurguladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - 11 ili etkileyen deprem sonrası Kuzey Anadolu Fay hattında yer alan Bingöl için uyarıların yapıldığını anımsatan Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu Sözcüsü Orhan Açıkbaş, Bingöl’deki hattın kısa süre içinde harekete geçeceğini belirtilirken, bu konuda tüm yönetici ve idarecilerini depreme dayanıksız yapıların tespiti konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

"Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması amacıyla bir an önce Belediye, Çevre Şehircilik müdürlüğü ve TMMOB bağlı odaların temsilcileri ile birlikte Meclis Araştırması Komisyonu kurulmalıdır" diyen Açıkbaş, “Her yaşanan deprem sonrası maalesef bizler ibret almıyoruz” diyerek Bingöl’deki çarpık yapılaşmaya da dikkat çekti.

Açıkbaş, “Son yapılan yapılar özelikle Uydukent bölgesindeki çarpık kentleşme gösteriyor ki, maalesef belli standartlara uygun yapılmamıştır. Kimi yapılara 3 kat, yanındaki yapıya 5 kat yetmemiş teras katta verilmiş. Yapılar adeta ranta dönmüştür. Yine Kültür ve Inalı mahallelerinde yapılan binaların zemin etütleri ile ilgili kuşkuların olduğu dile getiriliyor. Deprem öldürmez binalar öldürür sözünü sürekli dile getiriyoruz. Ancak bu sözün sadece telafuzda kaldığını da icraatlarla görüyoruz. Bingöl geneli binalardan numune alınarak tespitlerin yapılmaya başlanması depreme dayanıklı olmayan yapılan tespit edilip tavsiyelerinin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.