Bingöl Göç İdaresi'nden kamu çalışanlarına seminer

Bingöl Göç İdaresi tarafından kamu çalışanlarına yönelik hizmet içi seminer kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına 'göç yönetimi' konulu seminer verildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, “Kamu çalışanlarının göç alanındaki bilgilerini arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirme yapmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde seminer düzenlendi.

Birim personelinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi amacıyla uygulanan politikalar anlatıldı.

Yabancılara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak için medyadaki provokatif haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirilirken, doğru bilinen yanlışlar aktarıldı ve katılımcıların soruları da cevaplandı.