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Bingöl Genç'te köy yolları çalışması
GÜNDEM 23.07.2022, 15:53
Bingöl'ün Genç ilçesindeki köy yollarının yapım çalışmaları devam ediyor.Bingöl Express Haber (BİNGÖL İGFA)
Bingöl'e bağlı Genç ilçesinde Genç Kaymakamlığı koordinesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılarak yapım çalışmasına başlanan Yağızca, Kepçeli ve Bayırlı Köyleri Grup yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Yapılan yol düzeltme çalışmaları kapsamın da köy yollarında serpme ve sıkıştırma işlemleri ekiplerce devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre yapım çalışmaları süren köy yollarının kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağı bildirildi.
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