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Bingöl-Diyarbakır karayolunda kaza: 5 yaralı
GÜNDEM 12.09.2023, 16:54
Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü kimliği belirlenemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı araçlar çarpıştı.
Kazaya tanık olan çevredeki sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada ilk müdahalenin ardından yaralılar Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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