Bingöl'den iç hatta 12 bin 150 yolcu havalandı

DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı'nın Temmuz ayında 12 bin 150 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Bingöl Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 12 bin 150 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 94'e ulaştı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise Bingöl Havalimanı'nda yolcu trafiği 77 bin 729, uçak trafiği 610, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 663 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.