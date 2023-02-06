Bingöl'den deprem bölgesine destek personeli gönderildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde ve Bingöl'de de hissedildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de Depremde yıkım veya hasar meydana gelmezken, 6 araç ve 22 personelden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderildi.