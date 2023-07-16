Bingöl'deki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyün ormanlık alanında çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Üçgül Köyü'nün ormanlık alanında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Orman Müdürlüğü’ne haber vererek müdahale etti. Kısa sürede bölgeye İlçe Orman Müdürlüğü personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yöre halkının da desteğiyle ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.