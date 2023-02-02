Bingöl'de yolda kalanların imdadına yetişti

Bingöl'de itfaiye ekipleri, karda mahsur kalanların imdadına yetiştiBingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Genç-Diyarbakır karayolunda kardan dolayı yoldan mahsur kalan araçların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Genç-Diyarbakır Karayolu Tapantepe mevkiinde kardan dolayı yolda kalan araçların imdadına yetişen ekipler, belediye bünyesine yakın zamanda dâhil edilen kurtarma aracı ile birlikte kara saplanan araçları çıkardı ve vatandaşlara zincir takmalarına yardımcı oldu.