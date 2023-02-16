Bingöl'de yakalanan kriptocu serbest bırakıldı!

Bingöl’de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalarda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığını tespit etti.

İ.K. adlı şahıs ekipler tarafından yakalanırken, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.