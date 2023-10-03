Bingöl'de yaban somuzlar bahçelere zarar verdi!

Bingöl’ün Genç ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inerek çiftçilerin bahçelerini talan etmeye ve sulama sistemlerine zarar vermeye başladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inerek çiftçilerin bahçelerini talan etmeye ve sulama sistemlerine zarar vermeye başladı.

Domuzlar özellikle Doğanca, Tarlabaşı ve bağlı mezralar bölgesine kadar inip bağ ve bahçelere zarar verirken, sulama için kullanılan fıskiyeleri de tahrip etti.

Sabah bahçelerine gelen köylüler, bu duruma şaşkınlıkla tanıklık ederken, son dönemlerde yaban domuzlarının yerleşim yerlerine sıkça indiğini ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Çiftçiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, domuzlar yüzünden tarlalarını ekemediklerini ve ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını dile getirdi.

Domuz sürülerinin artan bir şekilde dolaştığını ve tedbir alınmazsa her yeri istila edebileceğini belirttiler. Ayrıca, tarla etrafındaki çitlerin ve tellerin domuzları engelleyemediğini vurgulayarak, yetkililerin duyarsızlığına dikkat çekti.